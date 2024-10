Doorrijder zorgt voor ravage in Veghel: 'Reed als een gek door de wijk'

Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een grote ravage gezorgd op de Bundersweg in Veghel. Getuigen vertelden de politie dat de bestuurder 'als een gek door de wijk reed'. Hierbij zouden meerdere aanrijdingen zijn veroorzaakt.

Uiteindelijk kwam een melding binnen na een aanrijding iets voor half twaalf op de Bundersweg in Veghel. De automobilist reed hierna door. Op de weg was het een grote ravage, zo geeft de politie aan. Op een foto is te zien dat er een boom op de weg ligt, ook is een lantaarnpaal uit de grond gereden.

Automobilist spoorloos

De auto van de doorrijder werd verderop in de wijk De Bunders gevonden. Naar de automobilist is de politie nog op zoek. De politie geeft aan niet te weten of het om een man of vrouw gaat.

Omdat de politie vermoedt dat de doorrijder meerdere aanrijdingen heeft veroorzaakt, vraagt ze mensen die schade hebben dit te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.