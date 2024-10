Frans Bauer dankbaar voor shows in Ahoy: 'Herinnering zal blijven'

Frans Bauer heeft enorm genoten van zijn shows in Rotterdam Ahoy. De zanger stond vrijdag en zaterdag voor de 52e en 53e keer in Rotterdam Ahoy, waar hij een speciale plaquette voor kreeg. De zanger uit Fijnaart heeft in Ahoy als eerste artiest 53 keer met een eigen show op het podium gestaan.

"Ik wil jullie echt uit de grond van mijn hart bedanken voor deze geweldig mooie dagen in Ahoy", spreekt Bauer zijn fans toe via Instagram. "Onbeschrijfelijk mooi, twee fantastische concerten gehad, uitzinnig publiek gehad. Jullie hebben meegezwaaid, meegedanst, polonaise is er gelopen, er is gehuild, de gasten waren geweldig." Bauer wijst daarop op het podium achter hem, dat direct na zijn show werd afgebroken. "Morgen is het fantastische podium achter mij weg, maar de herinnering zal altijd blijven."