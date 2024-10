Dit wil je zien: uniek lichtspektakel brengt de Sint-Jan tot leven

De Sint-Janskathedraal in Den Bosch staat deze week letterlijk in het licht. In de lichtshow ‘De Bossche Beeldenstorm’ wordt de 800-jarige geschiedenis van de Sint-Jan vertoond, met de gevel van het monumentale gebouw als projectiescherm. Branden, oorlogen, ziektes en feesten, alles komt in een oogverblindend schouwspel voorbij.

“Ik hoop dat mensen echt verrast zijn", zegt lichtkunstenaar Dirk van Poppel die zijn licht ook liet schijnen bij het lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven. "De kerk doet dat op zichzelf al, maar met het verhaal dat we er nu aan toevoegen, wil ik dat mensen nog meer verwonderd raken."

De voorstellingen duren steeds twintig minuten en zijn gratis te bezoeken. Op overrompelende manier wordt de bezoeker meegenomen naar de geschiedenis van de Sint-Jan: van de brand in de toren door blikseminslag in 1584 tot de terugkeer van het houten Mariabeeld van de Zoete Moeder naar de kathedraal.

Vooral inwoners van de stad zullen veel beelden herkennen. “Het is een cadeau van de Sint-Jan aan de Bosschenaren”, zegt Jan Pommer, voorzitter van de parochie. “Elk jaar bezoeken zo’n 600.000 mensen de Sint-Jan, waaronder veel toeristen. Toch is de kathedraal vooral een plek van en voor de Bosschenaren. Het is belangrijk dat de band tussen de mensen van de stad en de Sint-Jan behouden blijft.”

“We willen nu met digitale beelden de geschiedenis van de stad vertellen”, zegt Pommer. “En tegelijkertijd schrijven we nu ook geschiedenis. Want we zijn de eerste kathedraal in Nederland waarop een verhaal wordt verteld met zo’n lichtprojectie.”

Het project is vernoemd naar de echte beeldenstorm in 1566 in Den Bosch. Protestanten vernielden beelden en andere religieuze kunst in katholieke kerken zoals de Sint-Jan, omdat ze vonden dat het verkeerd was om beelden te vereren.

Ondanks de ervaring van Van Poppel met lichtkunst, is het werken met de Sint-Janskathedraal ook voor hem nieuw en spannend. “In Eindhoven projecteerde ik vooral op moderne gebouwen. Een projectie maken op een 800 jaar oude kerk is een stuk moeilijker vanwege de vele details in het gebouw,” legt hij uit.



Gebouw beklimmen en fotograferen

“Je moet je voorstellen dat ik een soort film maak, die precies moet passen op een gebouw. Omdat zo’n gebouw veel meer vormen heeft, is dat best ingewikkeld. Vooral omdat het de eerste keer is. Alles is nieuw.” Met het hele project is Dirk 500 tot 600 uur bezig geweest. Van het gebouw meerdere keren beklimmen en fotograferen tot het uitwerken van het verhaal dat hij wil vertellen. “Maar het was het allemaal waard. Niet alleen voor mij, maar hopelijk ook voor de bezoekers.”

‘De Bossche Beeldenstorm’ is elke avond te zien tot 27 oktober, en de toegang is gratis. Je moet wel van tevoren een gratis ticket reserveren via bosschebeeldenstorm.nl