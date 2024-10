Grote illegale carmeeting loopt uit de hand, agenten bekogeld met vuurwerk

De ME heeft zaterdagavond een illegale carmeeting beëindigd op industrieterrein Hazeldonk langs de A16. Daar hadden zo'n vijfhonderd mensen zich met auto’s verzameld om illegale straatraces te houden.

De politie in Breda werd in de loop van de avond gewaarschuwd dat de Belgische politie een illegale carmeeting in België had beëindigd en dat deze mensen vervolgens op weg gingen naar de grensovergang Hazeldonk.

'Burn-outs' op het asfalt

Toen agenten daar een kijkje namen, zagen ze het terrein langzaam maar zeker vol stromen met honderden auto’s met kentekens uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Verschillende auto's maken zogenoemde ‘burn-outs’ op het asfalt. Hierbij rijden de auto's stationair met spinnende wielen.

Dreigende escalatie

Toen duidelijk werd dat de betrokkenen zich voorbereidden op straatraces, sommeerden de agenten hen via hun geluidsinstallatie te vertrekken. Dit had geen enkel effect. Er werd vuurwerk naar de agenten gegooid.

Omdat de situatie dreigde de escaleren werden meerdere politie-eenheden en toezichthouders naar Hazeldonk gestuurd. Enkelen van hen sloten samen met Rijkswaterstaat de toegang van het terrein af zodat daar niet nog meer auto's bij konden komen.

ME

De aanwezigen kregen nogmaals de boodschap te vertrekken. Maar de straatraces gingen gewoon door en er werd nog steeds met vuurwerk gegooid.

Daarop werd rond halfeen 's nachts besloten de ME in te zetten. Toen die het terrein opkwam, vertrokken een aantal aanwezigen vrijwillig. De overgebleven harde kern van zo’n tweehonderd man werd uiteindelijk door de ME van het terrein gedreven, zonder geweld.

Veel troep

Er is niemand is aangehouden. Wel werden wat kentekens genoteerd, om eventuele schade te kunnen verhalen, laat een politiewoordvoerder weten. Volgens hem is er vooral veel troep aangetroffen en is er veelrubber op het asfalt achtergebleven.

Er zijn er geen agenten gewond geraakt.