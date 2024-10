Keeper pakt hoofdrol bij 0-0 gelijkspel van Willem II tegen Fortuna

Willem II pakte zondagmiddag op eigen veld een punt tegen Fortuna Sittard, waarbij het 0-0 gelijkspel zal voelen als een overwinning. De Limburgers waren de betere partij en lieten meerdere grote kansen op een doelpunt liggen. Uitblinker bij de thuisploeg was doelman Thomas Didillon-Hödl, al mocht de Franse doelman heel erg blij zijn dat hij in de eerste helft geen rode kaart kreeg.

Willem II wist in de eerste helft de supporters in het volgepakte Koning Willem II Stadion amper te vermaken. In 45 minuten kwam het tot twee kansen, waarbij Cisse Sandra beide pogingen net naast de paal schoot.

De gasten waren dreigender, vooral door Alen Halilovic. De regisseur op het Limburgse middenveld strooide met passjes en was na een half uur dicht bij de 0-1. Met een wippertje probeerde hij Thomas Didillon-Hödl te verschalken, maar de Franse doelman hield op knappe wijze zijn doel schoon.

Geen rood

De doelman vestigde in de 37ste minuut opnieuw de aandacht op zich. Fortuna Sittard-aanvaller Makan Aïko kreeg de bal op een presenteerblaadje van Halilovic en liep op het Tilburgse doel af. Didillon-Hödl vloerde zijn landgenoot en kreeg daarvoor geel van scheidsrechter Rob Dieperink. Er liepen nog twee Willem II-verdedigers naast Aïko en daarom was er volgens de arbiter geen sprake van een doorgebroken speler. Willem II kwam hier heel goed weg.

Wissels

Willem II-trainer Peter Maes was ontevreden over het vertoonde spel en bracht in de tweede helft twee frisse krachten. Nick Doodeman en Jesse Bosch bleven achter in de kleedkamer, Amar Fatah en Boris Lambert zorgden direct voor wat meer voetbal in de ploeg.

Al snel was de thuisploeg erg gevaarlijk. Spits Kyan Vaesen kreeg de kans om zijn teleurstellende wedstrijd goed te maken met een doelpunt, maar hij kopte op de lat. Aan de andere kant volgde een paar minuten later Limburgs gevaar, maar een inzet vanuit een corner werd van de lijn gehaald.

De rest van de tweede helft was het vooral slordig aan beide kanten. De gasten waren het meest dreigend en de 0-1 hing in de lucht. Dat die goal niet viel, kwam mede door goed keeperswerk van Didillon-Hödl. Maes liet aan de zijkant zijn onvrede blijken en er klonk zelfs een voorzichtig fluitconcert vanaf de tribune.

Zwaar programma

Door het gelijkspel bezet Willem II nu de achtste plaats in de Eredivisie. De komende serie is een pittige met Ajax (uit), FC Twente (thuis) en AZ (uit)