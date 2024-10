Op WK verovert Hetty van de Wouw zilver bij keirin

Hetty van de Wouw heeft bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Denemarken het zilver veroverd op de keirin. De wielrenster uit Kaatsheuvel moest de Japanse Mina Sato voorlaten. De Britse Katy Marchant pakte het brons. Steffie van der Peet, de tweede Nederlandse in de finale, werd zesde.

Op de keirin rijden zes rensters eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker waarna ze in drie ronden sprinten om de winst.

Van de Wouw (26) was op de Olympische Spelen van Parijs ook al goed voor zilver op de keirin. Op de piste van Ballerup was ze afgelopen week eerder goed voor zilver op de teamsprint - met Van der Peet en Kimberly Kalee - en op de sprint.

Na het derde zilver in een week vroeg ze zich voor de camera van de NOS hardop af hoe ze dat toch voor elkaar had gekregen. "Maar het is natuurlijk ook gewoon best goed", was de conclusie. "Ik reed op kop en hoopte dat er iemand langs kwam. Dat was Steffie, maar ik raakte vervolgens ingesloten", keek ze terug. "Ik moest wachten tot ik er weer langs kon. Dat was net te laat om Mina Sato nog in te halen."

"Ik zit er steeds dichter bij, het moet een keer lukken", keek ze al vooruit naar volgend jaar.