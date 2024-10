Doelpunten Ómarsson helpen NAC aan uitzege op PEC Zwolle

Twee doelpunten van de IJslander Elías Már Ómarsson hebben NAC Breda op bezoek bij PEC Zwolle de eerste uitzege van dit seizoen opgeleverd. De ploeg van trainer Carl Hoekens klom dankzij de 2-1-zege naar de negende plaats in de Eredivisie.

PEC Zwolle kreeg via Younes Namli al snel de eerste kans op de openingstreffer. De Deense aanvaller zag NAC-doelman Daniel Bielica redden op zijn kopbal.

De VAR deed er lang over om een vermeende handsbal van NAC-verdediger Leo Greiml te beoordelen. Het besluit viel uit in het voordeel van de NAC-verdediger, die kort voor rust zijn collega Jan Van den Bergh aan de overkant van het veld net over het doel zag koppen.

Met de invallers Odysseus Velanas (ex-NAC) en Dylan Mbayo mikte PEC-trainer Johnny Jansen op meer aanvallende impulsen. Maar het doelpunt viel in de 54e minuut aan de andere kant. Invaller Raul Paula bediende Ómarsson, die van dichtbij raakschoot.

Het was de eerste Eredivisie-treffer voor de IJslander sinds 15 mei 2019, toen hij voor Excelsior scoorde in een 4-2 zege op AZ. Ómarsson had de smaak te pakken en schoof de bal in de 78e minuut op aangeven van invaller Dominik Janosek in het doel.

Drie minuten later hielp ex-NAC'er Kaj de Rooij PEC met een knap afstandsschot in de 80e minuut aan de 1-2. Maar de gelijkmaker bleef uit voor de thuisploeg.