Nieuwe stacaravan uitgebrand op parkeerplaats camping

Een spiksplinternieuwe stacaravan op de parkeerplaats bij camping De Witte Plas in Schijf is zondagavond uitgebrand. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om de grote brand te blussen, zei een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De brand brak even na negen uur uit. Op de parkeerplek stonden diverse nieuwe stacaravans. In eerste instantie vreesde de veiligheidsregio dat meerdere caravans vlam hadden gevat. "Maar het bleek uiteindelijk mee te vallen. Een caravan is uitgebrand", aldus de woordvoerster.

De brandweer zette drie blusvoertuigen in. Voor de watervoorziening werden extra waterwagens ingezet. Even voor half tien gaf de brandweer het sein brand meester. Hoe groot de schade is, is nog onbekend.

Er is niemand gewond geraakt.