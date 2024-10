Nog een dagje doorbijten: 'De komende dagen verlopen zonovergoten'

Het is deze maandag even doorbijten, maar er komt uitstekend najaarsweer aan. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

Deze maandag verloopt nog grijs. "Een regengebied trekt de komende uren over onze provincie. Daarmee hebben we tot de nacht te maken. Maar dit is maar één dagje", benadrukte Lafeber op de radio.

"De nachten verlopen wel wat fris."