Nog meer problemen voor PSV: geblesseerde Karsdorp niet mee naar Parijs

PSV mist, naast Jerdy Schouten, ook Rick Karsdorp voor de komende wedstrijd in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. De verdediger heeft fysieke klachten overgehouden aan het met 2-1 gewonnen duel met AZ afgelopen zaterdag, meldt de Eindhovense koploper in de Eredivisie.

PSV liet eerder al weten dat Schouten niet kan meedoen tegen PSG in Parijs. De middenvelder viel tegen AZ uit met een knieblessure.

Veel afwezigen

Coach Peter Bosz is met een selectie van 21 spelers vertrokken naar Parijs, waar PSG dinsdag de derde tegenstander is in de eerste fase. Andere afwezigen zijn de al langer geblesseerden Joey Veerman, Sergiño Dest en Hirving Lozano.

Ivan Perisic is ook niet mee. De Kroatische middenvelder sloot pas na de inschrijfdatum aan bij PSV en is dus niet speelgerechtigd in de Champions League. De landskampioen verloor eerder met 3-1 van Juventus en speelde met 1-1 gelijk tegen Sporting

