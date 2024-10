'Wordt tijd dat PSV weer eens met 5-0 wint', vinden Willy en René

PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof waren er zaterdag persoonlijk getuige van dat PSV ook de negende competitiewedstrijd uit bij AZ wist te winnen. "Na die rode kaart was het snel beslist maar daarna moeten ze eigenlijk de derde en de vierde maken", vindt René. "Dan kom je ook niet meer in de problemen wat nu wel gebeurde. Na rust was het echt helemaal niks meer, we hadden net zo goed naar huis gekund." Willy hoopt dat PSV volgende week tegen PEC weer eens met 5-0 wint. "Dat wordt echt wel weer eens tijd."

Maar eerst wacht PSV een veel zwaardere test: de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. "We kunnen dar met 2-1 winnen", zegt Willy in de 'Willy en René Podcast' van Omroep Brabant. "Ze zijn dit jaar helemaal niet zo goed." René fronst de wenkbrauwen bij zoveel optimisme. "Jij denkt zeker dat we ook Europees kampioen kunnen worden? Maar ik ben ook niet zo onder de indruk van PSG. Het vertrek van Mbappé is wel een aderlating geweest voor ze."

"Weghorst viel om als een konijn en de scheids trapt erin."

René heeft zich dit weekend wederom aan de arbitrage bij Ajax geërgerd, met name aan het gemak waarmee scheidsrechter Van de Graaf een penalty gaf aan Wout Weghorst. "Hij valt om als een konijn en de scheids trapt erin. Ik blijf zeggen: andersom geven ze zo'n penalty niet. Van mij mogen ze die Van de Graaf een poosje in de ijskast zetten. Dat zeg ik wel vaker over scheidsrechters inderdaad dus stop deze man dan maar in het vriesvak." De Van de Kerkhofs willen ook nog wel iets kwijt over het Nederlands Elftal. "Ik heb Oranje echt nog nooit zo slecht gezien als tegen Duitsland", moppert Willy na. René beaamt dat. "Ze beginnen steeds slecht en daarna wacht Koeman veel te lang met ingrijpen. Ik vindt Koeman een goeie jongen en een prima trainer maar je kunt je afvragen of hij nu de goede bondscoach voor Oranje is. Ik denk het eigenlijk niet." Broer Willy gaat daar niet in mee. "Ik denk niet dat een ander het heel veel beter gaat doen. Geef Koeman nog maar even de kans."

"Met hem speelde je altijd met twaalf."

Met weemoed denken de broers terug aan hun ex-collega Johan Neeskens die twee weken geleden overleed en vanavond in Zeist in een speciale bijeenkomst herdacht wordt. "Een paar maanden terug heb ik nog drie kwartier bij het zwembad zitten lullen over vroeger en nu. Heel triest dat hij er niet meer is." Willy denkt ook met weemoed terug aan de voetballer Neeskens. "Met hem speelde je eigenlijk altijd met twaalf. En hij zeurde nooit."