Koen hoopt dat zijn mayoflessen de wereld overgaan: 'Deze gaat wél leeg'

Wie regelmatig een frietje eet, herkent het vast: de fles mayonaise is bijna leeg en het laatste restje wil er maar niet uit. Koen (25) ergerde zich er zo aan, dat hij er iets op bedacht. Nu heeft hij zijn eigen mayofles die je helemaal leeg kunt knijpen. Met het prototype – ook geschikt voor ketchup – is hij te zien tijdens de Dutch Design Week.

Hier moest een oplossing voor komen. Een half jaar werkte hij aan verschillende prototypes. Het lukte. De mayofles van Koen heeft een draaidop. In de fles stop je een zakje mayonaise. "Bij mij kan de binnenzak helemaal platgedrukt worden. Er zit dan geen lucht meer in de mayonaisefles. Je kunt het zakje dus helemaal leegdrukken. Alles gaat uit de fles, zonder dat je fles hoeft te schudden."

"Vaak zit er nog heel veel mayonaise in de fles", zegt Koen van Bokhoven uit Vlijmen. Hij moest eerst uitvinden wat nou het probleem is bij de huidige flessen. "Bij een normale fles zit er heel veel lucht in de fles. Als je in de fles knijpt, komt er voornamelijk lucht uit. De mayonaise blijft dan hangen."

Het is ook nog eens goed voor het milieu. "Die fles hoef je maar een keer te kopen. Die houd je. De navulling haal je in de supermarkt. Daar gebruik je minder plastic voor dan voor de gebruikelijke flessen."

Koen ziet tal van mogelijkheden voor zijn vinding. "Mijn project is gericht op diverse sauzen: mayonaise, ketchup en dressings. In de toekomst kun je ook tandpasta of aan dagcrème denken."

Het werk van Koen is zijn afstudeerproject aan de Design Academy Eindhoven. Koen is tot en met zondag te zien tijdens de Graduation Show in Microstad. Hier krijgen jonge designers de kans om de wereld te laten zien wat ze in huis hebben. Afgelopen zondag kwam koningin Maxima onverwachts een kijkje nemen bij de afstudeerprojecten van de studenten van de Design Academy Eindhoven.

Koen hoopt dat zijn idee wereldwijd wordt opgepikt. "Ik heb nog geen contact gehad met de grote jongens, maar wie weet in de toekomst. Het is mijn droom dat dit straks in de schappen van supermarkten staat."