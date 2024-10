Van fietsvoetbal tot pingpong met Parkinson: Hans bezoekt bijzondere WK's

Je hebt mensen die stad en land afreizen voor hun fanatieke voetbalclub. Of die steevast een bezoekje brengen aan de Olympische Spelen. Maar het wereldkampioenschap tafeltennis voor mensen met Parkinson? Daar hoor je maar weinig fanatieke sportfans over. Toch reisden veertien mannen uit Volkel er dit weekend voor af naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana. En dat was lang niet hun enige bijzondere uitje.

Het idee ontstond al in 2009, vertelt Hans van de Locht. "Samen met een paar vrienden ging ik al jaren voetbal kijken. Maar we wilden weleens wat anders. Toen kwamen we terecht bij rugby." En zoals het oude spreekwoord luidt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. "We hebben toen een oproep in het dorp gedaan wie er allemaal mee zouden willen." Zo werd het clubje geboren. "We zijn een paar jaar naar rugbywedstrijden geweest. Maar goed, dat werd ook een beetje meer van 't zelfde." Dus werd er gezocht naar alternatieven. "We zijn op zoek gegaan naar vreemde sporten. Zo belandden we ooit op het WK curling in Estland, het WK fietsvoetbal in Antwerpen en het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen. O ja, en hurley in Ierland. Is daar een heel populaire lokale sport."

"We dachten eerst zelf ook dat het een grap was."

Stuk voor stuk bijzondere tripjes, maar de bestemming van dit jaar klinkt wel erg specifiek. "Pingpongen voor mensen met Parkinson, ja. We dachten eerst zelf ook dat het een grap was. Maar het bleek een volwaardig wereldkampioenschap, met 400 deelnemers uit 30 landen." Met daarbij óók een paar Nederlanders. "Via de organisatie hoorden we dat ene Natascha uit het Overijsselse Tubbergen meedeed. Dus wij belden haar op om te vertellen dat we haar aan kwamen moedigen. Vertelde ze ons dat ze niet mee zou doen... Ze kreeg het financieel niet rond." Moet je net bij Hans en z'n maten zijn. "We hebben even overlegd en kwamen al snel tot de conclusie dat wij het dan wel zouden bekostigen. Natascha dacht in eerste instantie dat ze voor de gek werd gehouden. Zou ik ook hebben gedaan, denk ik. Maar uiteindelijk was ze hartstikke blij."

Hans en Natascha op het WK in Ljubljana.

Zeker toen de club afgelopen weekend in speciaal ontworpen oranje shirts klaar zat voor haar potjes. Sportief gezien mocht het niet baten: Natascha kwam niet door de voorrondes. "Maar alle deelnemers vonden het hartstikke leuk dat we kwamen kijken. De sport blijft normaal gesproken wat onderbelicht."

"Er staat nog genoeg op het lijstje. Het WK modderkruipen bijvoorbeeld."

Komend voorjaar gaan de mannen weer nadenken over de volgende locatie én bijbehorende sport. "Er staat nog genoeg op het lijstje. Het WK modderkruipen door een sloot, bijvoorbeeld. Of dat tomatengooien in Spanje. En ik wil zelf heel graag naar het touwtrekken. Maar ehm... Eigenlijk zijn die sporten gewoon een excuus hoor. We willen vooral een mooi weekend in een leuke stad."