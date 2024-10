Van horrordoolhof tot creepy wasstraat: hier moet je met Halloween zijn

De een moet er niks van hebben en voor de ander is het de mooiste tijd van het jaar: Halloween. Of je nu wilt of niet, tegenwoordig kun je ook hier niet meer om het feest heen. Heb jij je griezeligste outfit al klaarliggen en kun je niet wachten om de komende tijd iedereen de stuipen op het lijf te jagen? Wij hebben de engste plekken in Brabant voor je op een rij gezet.

Terror Nights Standdaarbuiten

Ronkende kettingzagen en afgehakte ledematen.... Dit is er een voor de echte griezelfans! Terror Nights in Standdaarbuiten is een van de grootste Halloweenevenementen in Brabant (gemiddeld 4000 bezoekers). Ongeveer 130 acteurs helpen mee om jong en oud een spannende avond en nacht te bezorgen. Op het terrein zijn vier spookhuizen, die oplopen in engheidsniveau, aangegeven met sterren: van gemiddeld tot in je broek plassen van angst. Zaterdag 26 oktober. Bekijk hieronder de trailer van Terror Nights 2024:

Wachten op privacy instellingen...

Halloween Klimmen Vught

Een angstaanjagend leuke uitdaging: het IJzeren Man Klimbos verandert eind oktober in een griezelbos. Op vrijdagavond 27 oktober& zaterdagavond 28 oktober 2023 kun jij klimmen in het donker. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus op tijd reserveren wordt aangeraden. De IJzeren Man maakt griezelfans vast warm met deze spannende trailer:

Wachten op privacy instellingen...

Halloween Nights XXL Eindhoven

Ook in Eindhoven wordt gegriezeld. Halloween Nights XXL wordt voor de zesde keer op rij georganiseerd en is een van de grootste evenementen uit de regio. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november tussen 19.00 en 21.30 uur wordt de speeltuin bij het Philipsdorp omgetoverd tot een ware griezeltuin met twee grote spookhuizen, waarzegsters, een heks, een fotobooth en meer dan 50 acteurs die bezoekers de stuipen op het lijf beloven te jagen. Tickets zijn 2 euro.

Halloween in Philipsdorp in 2018 (archieffoto: Omroep Brabant)

Halloween Nightmares Kaatsheuvel

Test je moed in Kaatsheuvel, want hier hebben ze een spookhuis van ongeveer 65 vierkante meter waar bezoekers doorheen wandelen. Durf jij oog in oog te staan met de geesten en griezels die door de gangen dwalen? Voor de kleinste bezoekers is er gedacht aan een minder angstaanjagende ervaring. Zij kunnen namelijk met een lampion door het spookhuis wandelen, zodat het net iets minder eng wordt. De toegang tot het spookhuis is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor Villa Pardoes wordt enorm gewaardeerd door de organisatie. Het spookhuis in Kaatsheuvel is een aantal dagen per week geopend in de hele maand oktober. Zie de onderstaande poster voor de openingsdagen en -tijden.

Poster met openingstijden

Halloween Doolhof Breda

De buurtvereniging Sportpark in Breda viert Halloween en heeft een spannend doolhof in petto voor buurtbewoners. Zaterdagavond 26 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur is er een griezelsessie voor het hele gezin. Tussen 21.00 en 22.00 uur kunnen de echte horrorfanaten hun lol op. Leden van de buurtvereniging mogen gratis op avontuur, maar het horrordoolhof is ook geopend voor andere stadsgenoten die een rondje willen maken. Zaterdag 26 oktober; waar: speelveld Steijnlaan. Halloween Oirschot

Tien jaar geleden begon Halloween in Oirschot als lampionnentocht voor de kinderen. Nu is het een groots, verbindend én uniek evenement in de regio. Door het hele centrum wordt een heuse Halloweenroute uitgestippeld, waarbij bezoekers langs indrukwekkende shows worden geleid en door spannende schrikmomenten worden overvallen. Zaterdag 26 oktober. Om de route van ongeveer 3 kilometer te mogen lopen, zijn tickets nodig. De organisatie verwacht zo'n 10.000 bezoekers.

Wachten op privacy instellingen...

Halloween carwash

Schuim gemaakt van 'bloed' dat over de ramen sijpelt, schrikmomenten en angstaanjagende verrassingen: vorig jaar jaagde de Halloween Carwash in Veldhoven bezoekers de stuipen op het lijf. Nu beloven ze de boel naar een nog hoger niveau te tillen. Dat wordt griezelen! Donderdag 31 oktober en vrijdag 1 en zaterdag 2 november, van 19.00 tot 22.00 uur.

Wachten op privacy instellingen...

Halloweentocht Nistelrode (450 lopers)

Na het succes van vorig jaar wordt in Nistelrode voor de jeugd een spannende griezeltocht georganiseerd. Jong en oud kan hier kennismaken met enge heksen, griezelige monsters en spannende schrikmomenten. Zaterdag 26 oktober van 18.30 tot 22.00 uur. The Horror Zone Bosschenhoofd

Van vrijdag 8 tot en met zaterdag 23 november kun je elke vrijdag- en zaterdagavond van 19.00 tot 23.00 uur in Bosschenhoofd een spannend avontuur beleven in de donkere bossen. Dit jaar word je meegenomen naar de mysterieuze militaire basis waar geheimzinnige experimenten plaatsvinden en buitenaardse wezens tot leven komen.