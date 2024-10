Van spookhuis tot creepy wasstraat: hier (of voor de tv) vier je Halloween

De een moet er niks van hebben en voor de ander is het de mooiste tijd van het jaar: Halloween. Of je nu wilt of niet, tegenwoordig kun je ook hier niet meer om het feest heen. Heb jij je griezeligste outfit al klaarliggen en kun je niet wachten om de komende dagen iedereen de stuipen op het lijf te jagen? Wij hebben de engste plekken in Brabant voor je op een rij gezet.

Halloween Nights XXL Eindhoven

In Eindhoven wordt zeker gegriezeld. Halloween Nights XXL wordt voor de zesde keer op rij georganiseerd en is een van de grootste evenementen uit de regio. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november tussen 19.00 en 21.30 uur wordt de speeltuin bij het Philipsdorp omgetoverd tot een ware griezeltuin met twee grote spookhuizen, waarzegsters, een heks, een fotobooth en meer dan 50 acteurs die bezoekers de stuipen op het lijf beloven te jagen. Tickets zijn 2 euro.

Halloween in Philipsdorp in 2018 (archieffoto: Omroep Brabant)

Halloween Nightmares Kaatsheuvel

Test je moed in Kaatsheuvel, want hier hebben ze een spookhuis van ongeveer 65 vierkante meter waar bezoekers doorheen wandelen. Durf jij oog in oog te staan met de geesten en griezels die door de gangen dwalen? Voor de kleinste bezoekers is er gedacht aan een minder angstaanjagende ervaring. Zij kunnen namelijk met een lampion door het spookhuis wandelen, zodat het net iets minder eng wordt. De toegang tot het spookhuis is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor Villa Pardoes wordt enorm gewaardeerd door de organisatie. Het spookhuis in Kaatsheuvel is deze donderdagavond nog open van zeven tot tien uur.

Poster met openingstijden

Halloween carwash

Schuim gemaakt van 'bloed' dat over de ramen sijpelt, schrikmomenten en angstaanjagende verrassingen: vorig jaar jaagde de Halloween Carwash in Veldhoven bezoekers de stuipen op het lijf. Nu beloven ze de boel naar een nog hoger niveau te tillen. Dat wordt griezelen! Donderdag 31 oktober en vrijdag 1 en zaterdag 2 november, van 19.00 tot 22.00 uur.

The Horror Zone Bosschenhoofd

Van vrijdag 8 tot en met zaterdag 23 november kun je elke vrijdag- en zaterdagavond van 19.00 tot 23.00 uur in Bosschenhoofd een spannend avontuur beleven in de donkere bossen. Dit jaar word je meegenomen naar de mysterieuze militaire basis waar geheimzinnige experimenten plaatsvinden en buitenaardse wezens tot leven komen.