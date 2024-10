Anna (24) hoopt dat grote automerken haar nekkussentje gaan gebruiken

Van over de hele wereld komen designliefhebbers deze dagen naar Eindhoven, voor een bezoek aan de Dutch Design Week. Daar kunnen ze ook ontwerper Anna (24) tegenkomen. Ze ontwierp een kussentje dat de nek stabiliseert na een ongeluk. Anna hoopt dat haar werk opgepikt wordt door grote automerken.

Grote bedrijven staan in de rij om tijdens de Dutch Design Week jong talent te scouten. Zo komen er vertegenwoordigers van bijvoorbeeld HEMA, IKEA, Philips en Nike kijken. Net als Rijkswaterstaat en provincies. Ze kunnen dan ook de zogenoemde Graduation Show bezoeken, waar bijna tweehonderd studenten van de Design Academy Eindhoven negen dagen lang hun afstudeerwerk laten zien.

Anna Münz is een van die studenten die aan het begin van haar carrière staat. Ze is een ontwerper van medische producten. Anna ontwikkelde een kussentje dat het slachtoffer na een ongeluk moet dragen.

"Bij auto-ongelukken lopen mensen nog vaak een whiplash op, ondanks het gebruik van airbags. In het meest gunstige geval zijn hulpdiensten op tijd en dan kunnen ze een nekbrace plaatsen. Maar als dat niet kan, wordt iemand vaak de auto uitgetrokken. Dat kan vergaande gevolgen hebben, zoals verlamming of zelfs de dood."

Haar nekkussentje zit in een doosje dat verwerkt is in de hoofdsteun van de bestuurdersstoel. Het lijkt op een nekkussen dat reizigers in het vliegtuig dragen. "Ik heb voor mijn project met dokters en auto-ontwerpers gesproken. Met dit om de nek kun je iemand veiliger uit de auto halen. Dit stabiliseert de nek."