Deze PSV-fan is ondanks verbod in Parijs en heeft een kaartje voor vanavond

Eigenlijk mogen er dinsdagavond geen supporters van PSV aanwezig zijn bij de uitwedstrijd tegen Paris Saint Germain, maar Remco Goossens gaat het toch proberen. Hij heeft kaartjes gekocht voor het thuisvak en hoopt vanavond alsnog zijn club te kunnen steunen vanaf de tribunes in het Parc des Princes. Maar dat is natuurlijk niet zonder risico’s. "Ze moeten niet tegen mij gaan praten”, zegt hij.

Een week voor de wedstrijd tegen PSG kregen de PSV-supporters te horen dat ze niet welkom waren in Parijs. Dat had mede te maken met eerdere rellen in de Franse stad Lens. Ondanks dat de supporters dit verbod met succes aanvochten in een kort geding, bleef een gebiedsverbod staan. Toch zijn er enkele PSV-supporters afgereisd naar Parijs en proberen ze op allerlei manieren een plekje te bemachtigen in het stadion. Zo ook Remco Goossens. Hij is samen met een vriend in de Franse hoofdstad.

"Zodra ze in het Frans iets vragen, vrees ik dat ik snel door de mand val."

“Nadat bekend werd dat we niet in het uitvak mochten plaatsnemen ben ik online kaarten gaan kopen. Via een VPN (waarmee je in dit geval kunt surfen via een Frans IP-adres waardoor het lijkt alsof je in Frankrijk bent, red.) deed ik alsof ik uit Parijs kwam. Toen kon ik op mijn eigen naam kaarten kopen.” En dus lijkt Remco dinsdagavond ‘gewoon’ zijn club te kunnen steunen. “Wat ik begrepen heb, is dat ik mij rond het stadion niet mag uiten als PSV-supporter. Maar ze moeten niet tegen mij gaan praten. Zodra ze in het Frans iets aan mij vragen, vrees ik dat ik toch snel door de mand ga vallen. Ik spreek geen woord Frans.”

Remco Goossens maandagavond bij de Eiffeltoren (foto: Remco Goossens).

“Het is dus te hopen dat ik niet opval bij de fouillering. Ik moet mij zo Frans mogelijk gedragen. En als ik toch betrapt wordt, dan ga ik maar in de stad kijken." Maar als het wel lukt het stadion binnen te komen hoopt de 44-jarige supporter uit Borculo, in de Achterhoek, vooral zich in te kunnen houden. “Ik denk dat ik als PSV scoort mijn blijdschap moeilijk kan verbergen. Een lach zal ik dan sowieso niet kunnen onderdrukken, maar misschien ga ik uit emotie wel juichen. Eerst eens kijken of ze überhaupt scoren, dat wordt al heel lastig.”

"Ik reis PSV overal achterna, dan wil je ook naar deze wedstrijd."