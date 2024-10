Boscagli twijfelde niet bij penaltymoment: 'Ik raakte 100 procent de bal'

'The day after' zijn de media het er internationaal over eens: het zat PSV allerminst tegen gisteravond in Parijs. Maar het gelijkspel tegen Paris Saint-Germain in de Champions League is alsnog razendknap. Met goed verdedigend werk hielden de Eindhovenaren de Fransen op een gelijkspel. Wel was het nog even schrikken in de blessuretijd.

Na een overtreding van Olivier Boscagli werd een penalty gegeven. De scheidsrechter trok het besluit op het laatste moment in. Terecht, meent de verdediger. “Ik wist vanaf het moment dat hij de penalty gaf dat deze teruggedraaid zou worden. Ik raakte honderd procent de bal. De tegenstander probeerde tegen mijn benen aan te lopen, maar ik wist zeker dat ik hem niet geraakt had.”

"Dit is voor ons een gewonnen punt."

Uiteindelijk kreeg Boscagli gelijk en sleepte PSV een punt uit het vuur in Parc des Princes. “Dit is voor ons een gewonnen punt. Maar ik vind het wel een verdiend punt. We hebben gevochten als team en misten zelf ook nog een grote kans”, doelde de Fransman op de kans van Guus Til in de tweede helft. Voor PSV betekende het gelijkspel tegen PSG het tweede punt van deze Champions League. De ploeg snakt naar de eerste overwinning om zo een stap dichter bij de volgende ronde te komen. “De eerste overwinning gaat snel komen. We staan nu nog te laag op de ranglijst, maar we gaan snel omhoog. Dat vertrouwen is alleen maar gegroeid na vanavond.” Het punt van PSV was extra knap vanwege de personele problemen. Op het middenveld miste de Eindhovense club Joey Veerman en Jerdy Schouten. Daardoor werd er begonnen met een ongebruikelijk middenveld, waarbij vooral Malik Tillman een nieuwe rol kreeg.

"Tillman maakt het spelletje zo makkelijk."