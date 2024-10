Op de A16 bij Breda in de richting van Galder is een ongeluk gebeurd in de richting van Rotterdam naar Breda. Drie auto's zijn daarbij flink beschadigd geraakt en moesten geborgen worden. De weg is inmiddels weer vrij.

De auto's zijn inmiddels geborgen, maar de weg moest nog worden schoongeveegd. Daardoor was de weg een paar uur lang afgesloten. Verkeer werd omgeleid via Oosterhout.