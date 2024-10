Ongeluk met drie auto's op A16, half uur vertraging en weg dicht

Op de A16 bij Breda is een ongeluk gebeurd in de richting van Galder. Drie auto's zijn daarbij flink beschadigd geraakt en moesten geborgen worden. De weg is daarom nog dicht in de richting van Rotterdam naar Breda. Rond half acht wordt de weg waarschijnlijk weer vrijgegeven.

Verkeer wordt voor nu nog omgeleid vanaf knooppunt Zonzeel, via Oosterhout. De auto's zijn inmiddels geborgen, maar de weg moet nog worden schoongeveegd. Zodra de werkers daarmee klaar zijn, is de A16 weer vrij.