Fatbiker (13) raast door stad zonder remmen, politie trekt hem van fiets af

Een bizarre achtervolging door Breda. Daar spotte de politie een 13-jarige jongen op een fatbike die met hoge snelheid door park Valkenberg in Breda aan het fietsen was. Hij negeerde een stopteken, trok gezichtsbedekking over zijn gezicht en moest al rijdend door de agenten worden vastgepakt.

Het werd een levensgevaarlijke achtervolging, vertelt de politie. Dwars door de binnenstad van Breda. "Uiteindelijk konden we naast hem gaan rijden, om hem al rijdend vast te pakken en tot stoppen te dwingen." Zonder remmen

De fatbike is in beslag genomen. De 'fiets' bleek opgevoerd te zijn, 40 kilometer per uur te kunnen en had helemaal geen remmen. Normaal gesproken haalt een fatbike zo'n 25 kilometer per uur. De politie heeft meerdere processen verbaal opgesteld, bureau HALT erbij betrokken en hem daarna naar zijn vader gebracht. "Die had ook nog wel een eitje met hem te pellen."