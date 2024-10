In heel het land, en dus ook in Brabant, kwam maandag plaatselijk dichte mist voor. Daarvoor waarschuwde het KNMI met een code geel in alle provincies, maar inmiddels is de code waarschuwing weer ingetrokken voor Brabant.

Het zicht kon minder dan 200 meter zijn. "Vooral het verkeer kan hinder van de mist ondervinden", waarschuwde het weerinstituut.