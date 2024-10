Bezoekers ruiken vreemde lucht, binnenspeeltuin ontruimd

Binnenspeeltuin FunZone aan de Terheijdenseweg in Breda is woensdagochtend kort ontruimd geweest nadat er een rare lucht werd geroken. Iets voor het middaguur ging het pand weer open. Er zijn volgens de brandweer binnen geen gevaarlijke stoffen gemeten.

Het is nog onduidelijk wat er dan wel wordt geroken in het gebouw. Volgens enkele omstanders gaat het om de geur van 'rotte eieren'. Die hangt met name bij het horecagedeelte in de binnenspeeltuin.

'Ze zitten te huilen'

Er waren voor de ontruiming ongeveer zestig mensen binnen. Het is bovengemiddeld druk vanwege de herfstvakantie. Veel bezoekers gingen na de ontruiming naar huis.



“We staan al bijna een uur buiten. De kinderen raken het beu, dus we gaan naar huis. Ze zitten al te huilen”, vertelt Lisanne van Diffelen terwijl ze naast de kinderen staat. Minuten nadat ze terug naar huis gingen, werd het pand vrijgegeven.