Tien kilometer aan nieuw asfalt: megaklus op A58 in volle gang

Tientallen zware machines, bakken vol asfalt, dampende teerwalmen en – vooruit – af en toe wat dozen worstenbrood voor de harde werkers. Het is deze week het beeld op het stuk A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Allemaal zodat er straks weer een keurig vlakke weg ligt.

Het megaproject stond al even op de planning, legt Bart Faber van Rijkswaterstaat uit. “Asfalt slijt nu eenmaal na verloop van tijd. Daarom is er iedere tien tot twaalf jaar een flinke opknapbeurt nodig.”

Neemt niet weg dat het ook voor de experts zelf nogal wat voeten in de aarde heeft. “Dit is ook voor ons een grote klus. Daarom zijn we bijvoorbeeld al een half jaar bezig met het voorbereiden van deze werkzaamheden.”

Wat die werkzaamheden dan precies inhouden? “Afgelopen donderdag en vrijdag hebben we de oude laag asfalt over een lengte van zo’n 10 kilometer er volledig afgeschraapt. Nu zijn we op dat stuk bezig een nieuwe laag te leggen”, zegt Faber tegen ZuidWest TV.

Als het project er straks op zit, moet het vele weggebruikers op het stuk snelweg een fijnere rit opleveren. Maar voor het zover is, betekent het toch vooral: omrijden. Op de website waarschuwt Rijkswaterstaat voor een extra reistijd die op kan lopen tot wel een uur.