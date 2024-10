Twee gewonden door chemische brand in oven van bedrijf

Er zijn twee gewonden gevallen door een chemische brand in een bedrijf aan de Ramgatseweg in Raamsdonksveer. De brand ontstond nadat er een chemische reactie uitbrak in een oven. Het bedrijf produceert kunststofpoeder.

Een persoon ademde rook in en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere gewonde zal worden nagekeken bij de huisartsenpost. Voor het pand heeft de brandweer een chemische wasstraat opgezet om de medewerkers te ontdoen van eventuele giftige dampen in hun kleding. De brand was snel onder controle. Wel was er veel rookontwikkeling.