Lenteweer en 19 graden op komst: onze weerman vertelt je er alles over

Geen regen of koude wind, maar een stralend zonnetje en hoge temperaturen. Voor iedereen die nog niet zo zit te wachten op herfst is er goed nieuws: er is prachtig lenteweer op komst. Vooral vrijdag is de herfst ver weg met zon en 19 graden. "Het is bijzonder zacht voor de tijd van het jaar."

In de weerkamer van Weerplaza zien ze zulke lenteachtige weerkaarten eind oktober niet heel vaak, vertelt meteoroloog Raymond Klaassen: "Het is wel eens vaker zacht in oktober. Maar vrijdag kan het zomaar 19 of 20 graden worden in het zuiden van het land. Dat is opmerkelijk zacht." Dat komt allemaal door warme lucht die wordt aangevoerd vanuit het zuiden.

Record

De hoge temperaturen eind oktober zijn zó ongewoon, dat er lokaal zelfs een datumrecord kan worden verbroken. Het kan vrijdag dus lokaal zomaar de warmste 25 oktober ooit worden. "Al heeft dat minder waarde dan een warmtemaandrecord", nuanceert de weerman. "Normaal is het eind oktober 13 of 14 graden in het zuiden. De temperaturen voor de komende dagen zijn dus wel opmerkelijk zacht."