Een ruimtereis langs lichtgevende planeten, GLOW komt naar Helmond

Lichtfestival Glow is dit jaar voor de achttiende keer te bewonderen in de Eindhovense binnenstad. Bij eerdere edities waren er al lichtspektakels te zien in de omliggende dorpen Best, Oirschot, Geldrop, Mierlo en Waalre, maar nu is ook de stad Helmond aan het rijtje toegevoegd. Volgens GLOW-directeur Ronald Ramakers heeft Helmond een eigen identiteit die we terug gaan zien in de lichtwerken.

Anouk Lambregts Geschreven door

Volgens Ramakers is Helmond de ideale locatie voor een lichtfestival. "De stad heeft open ruimtes, is goed te bewandelen en beschikt over markante gebouwen zoals Het Speelhuis." In de stad zijn tijdens de komende editie van het lichtfestival 5 projecten te zien, allemaal in en rondom Theater Het Speelhuis. Eén van de projecten die in Helmond te zien zullen zijn, is een kinderproject onder de naam 'Ruimtevaarders'. Zo'n tienduizend kinderen uit Helmond, maar ook uit Eindhoven, Best en Oirschot tekenden hun eigen ruimtewezen, ruimteschip of maakten een 3D-planteet. "Deze duizenden kunstwerken worden met behulp van licht omgetoverd tot een bijzondere ruimtereis voor bezoekers", zo laat Rademakers weten. De projectie voor het lichtwerk is van striptekenaar Jan Vriens. Hij werkt samen aan het werk met bewoners van de Steenweg, waar het project onder meer te zien zal zijn. "Het project wordt een echte publiekstrekker en wordt bovendien erg 'Instagrammable'".

"De festivals staan op zichzelf, met elk een eigen karakter en identiteit."