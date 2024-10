Eerste spandoek voor Poolse strijders hangt in Bredase Haven

Als voorproefje voor de wedstrijd NAC - RKC Waalwijk aanstaande zaterdag is woensdagavond een extra spandoek opgehangen in de haven van Breda. Tijdens het duel wordt vanwege het bevrijdingsweekend aandacht gevraagd voor de 1e Poolse Pantserdivisie, die tachtig jaar geleden een grote rol speelde bij de bevrijding van Breda. Tijdens de wedstrijd zal onder meer een ander spandoek, het grootste ooit in het Rat Verlegh Stadion, worden uitgerold.

Anouk Lambregts & Ronald Sträter Geschreven door

"Door Poolse moed en kracht behield onze stad haar pracht", zo luidt de tekst op het spandoek aan de Haven. Supporters van voetbalclub NAC hebben het doek woensdagavond opgehangen als voorproefje voor de wedstrijd van zaterdag. Daar wordt op meerdere manieren aandacht gegeven aan de Poolse strijders. LEES OOK: Poolse oud-strijder en reuzenspandoek trappen duel van NAC af "Breda is een fantastische stad met een prachtig centrum. Onze binnenstad is historisch en kent karakteristieke plekken en gebouwen. Dankzij de moedige keuze van onze Poolse bevrijders om onze binnenstad te behouden genieten wij nu, 80 jaar later, nog steeds dagelijks van Breda in al haar schoonheid", schrijft Breda Loco's, een supportersclub van NAC, in een statement. "Het verleden, het heden, maar zeker ook onze toekomst is gevormd door de eerste Poolse pantserdivisie. Wij zijn voor eeuwig dankbaar."

De Breda Loco's hangen het spandoek op aan de Haven (foto Vinnie de Laat).