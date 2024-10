Laat blaadjes liggen en gebruik geen bladblazer, roept boswachter Frans op

Ze horen net zo veel bij de herfst als vallend blad, regen en kou: bladblazers. Door de één geliefd om alle beetjes herfst uit de tuin de blazen, door de ander gehaat - vooral door het geluid. Boswachter Frans Kapteijns doet iedereen met tuin (en herfstblad) een oproep: laat alle blaadjes liggen en zet de bladblazer in de schuur, om 'm er vervolgens nooit meer uit te halen.

"Keihard: nee", zegt Frans stellig op de vraag of je een bladblazer moet gebruiken om gevallen blad weg te blazen. "De biodiversiteit is de laatste jaren hard achteruit gehold. Blaadjes helpen vogels, egels, eekhoorns en allemaal kleine beestjes om te overleven."

Voor wie het blad wel weg wil hebben, maar de natuur toch een handje wil helpen, heeft de boswachter een paar adviezen. "Als je een mooi, strak gazon hebt, blaas de bladeren dan naar de rand van het gras", adviseert Frans in het Omroep Brabant-radioprogramma 'Afslag Zuid'. "Of kieper ze in de borders. Heb je geen border? Laat dan een plekje op het gazon over waar je het blad wél laat liggen. Dat is fijn voor alle dieren die toevallig nog in de tuin rondlopen."