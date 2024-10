Testrit met nét gerepareerde auto loopt anders dan gepland

Het leek een normale testrit donderdagochtend voor een automonteur uit Tilburg. Maar niets is minder waar. Bij het testen van de wagen die hij nét gerepareerd had, ging het volledig mis. Hij werd bij een aanrijding in de flank geraakt door een bestelbus.

De bestelwagen en de net gerepareerde auto met achter het stuur de monteur botsten hard. Dat gebeurde op het kruispunt van de Kranenberg en de Brakman in Tilburg. De schade aan de net gerepareerde auto is groot. Ook het blauwe busje is flink beschadigd.

Ondanks de flinke schade aan beide auto's is er niemand gewond geraakt. Na het invullen van de schadeformulieren werden beide voertuigen meegenomen door een bergingsbedrijf. Of de ongelukkige auto-eigenaar al op de hoogte is gesteld, is nog niet bekend. Zeker is dat 'ie op z'n minst nog even geduld moet hebben.