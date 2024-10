Kattenkwaad van Max en Moritz moet jeugd warm maken voor optocht

De jeugd laat het steeds vaker afweten bij het bouwen van carnavalswagens en dat vindt Jaap Jacobs van CV De Meikevers uit Breda maar niks. Hij heeft daarom een boek geschreven om kinderen weer enthousiast te krijgen. In 'Max en Moritz doen mee aan de kinderoptocht!' wordt tussen een hoop kattenkwaad, carnavalspret, geheime plannetjes en een optocht vol verrassingen ook uitgelegd hoe ze een carnavalswagen bouwen: "Via grappen en grollen leren ze ook een wagen te bouwen."

Reusachtige poppen, lachende jokers en kleurrijke versiersels. In de bouwloods aan de noordwestkant van Breda staat het vol met oude carnavalswagens. Maar niet voor lang, want her en der zijn de sporen van 'nieuwbouw' al te zien. De kleimachine maakt nog geen overuren, maar draait al wel. Ook carnaval 2025 moet in het Kielegat weer een mooie optocht krijgen. En dat gaat ook zeker wel lukken, maar hoelang nog? "Je ziet in Brabant een enorme terugloop bij bouwverenigingen", vertelt Jaap. "Wij merken dat bij onze vereniging ook. De jeugd vindt het waarschijnlijk leuker om een potje Minecraft of Fortnite te spelen. Dat is jammer en zorgelijk, want als je met diezelfde kinderen in een bouwloods bezig bent, zie je ze stralen van geluk. Dan mogen ze knutselen, schilderen en lekker vies worden. Het is leuk en gezellig!"

"We nemen de kinderen mee zodat ze uiteindelijk zelf mee kunnen doen aan de optocht."

Jaap wil daarom de jeugd enthousiasmeren en stimuleren om ook naar een bouwloods te komen en mee te doen. Zijn boek voor kinderen van vijf tot elf jaar moet daarbij op speelse wijze helpen. "Ze kunnen er op die leeftijd alvast maar bekend mee zijn", zegt hij. "Dit verhaal stimuleert niet alleen de fantasie van kinderen, maar verbindt hen ook met de tradities van carnaval."

'Kijk uit, oom Frits! Straks stap je nog in de verf!', roept Moritz met een grijns. Oom Frits, die druk is met verven van de wagen, merkt niets van het touwtje. Op het perfecte moment trekken Max en Moritz aan het touwtje en de verf valt over de schoenen van oom Frits. (...) 'Max en Moritz, wat hebben jullie nu weer gedaan!' (Uit: Max en Moritz doen mee aan de kinderoptocht!)

Het boek gaat over twee iconische figuren, Max en Moritz, die allerlei streken uithalen en zelf een carnavalswagen bouwen om aan de carnavalsoptocht mee te doen. Het zijn twee karakters die eigenlijk 159 jaar geleden bedacht zijn door de Duitser Wilhelm Busch. Het oude sprookje is in een nieuw jasje gestopt, carnavalesk gemaakt en heeft een educatief tintje. Jaap: "Aan de hand van de grappen en grollen van Max en Moritz nemen we de kinderen mee in het bouwproces van een carnavalswagen. Alles komt aan bod. Van het tekenen en lassen tot aan het meedoen in de optocht."

"Alleen echte Kielegatters merken het Bredase tintje."

Jaap heeft het verhaal geschreven omdat zijn zoontje (9) hem er naar vroeg. Hij bouwt zelf mee aan de carnavalswagen van De Meikevers, de grootste carnavalsvereniging van Breda, en het is daarom niet gek dat hij bij het sprookje van Busch uitkwam. Die schrijft namelijk over de 'Meikever-streek'. De kwajongens verzamelen als grap zakken vol meikevers die ze in het bed van hun oom stoppen. Als hij bijna in slaap is gevallen, voelt hij een kever over zijn neus lopen en gaat hij die hevig geschrokken met een schoen te lijf.

Het boek van Jaap Jacobs.