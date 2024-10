Botsing met zeven auto's op de A27 zorgt voor veel vertraging

Zeven auto's zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de A27 bij Oosterhout. Het verkeer richting Gorinchem stond hierdoor lang in de file. Op het hoogtepunt was de vertraging ruim een uur. De weg is inmiddels vrijgegeven, maar een lange tijd was de linkerrijstrook dicht.

Verkeer richting Utrecht werd aangeraden om een andere weg te pakken, zoals de A58, A16 en de A59. Tot drie uur zijn bergingsbedrijven druk bezig geweest om de auto's te bergen.