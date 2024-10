Oude man loopt over straat met groot wapen, getuige belt politie

Na een melding van een buurtbewoner heeft de politie donderdagmiddag aan de Don Sartostraat in Tilburg een groot wapen in beslag genomen. De buurtbewoner had de politie gebeld, omdat er een oude man met een wapen rond zou lopen.

Na de melding van de buurtbewoner sloot de politie de omgeving van de straat in Tilburg af. Uiteindelijk werd het wapen gevonden in de auto van de man. Het bleek te gaan om een zeer oud, ongeladen wapen. Het huis van de man is ook doorzocht, maar daar heeft de politie niks verdachts gevonden.

Foto: SQ Vision.

Waarom de oude man met het wapen rondliep, is niet duidelijk. De politie heeft hem gehoord, maar niet aangehouden. Er lijken vooralsnog geen kwade bedoelingen in het spel te zijn geweest. "We doen nog onderzoek. Maar we zien geen reden om hem aan te houden", legt de woordvoerder uit.