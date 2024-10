‘Want daar brandt nog licht’ fataal voor miljoenen trekvogels

Jaarlijks sterven naar schatting miljoenen trekvogels aan de gevolgen van lichtvervuiling. Ook in Brabant vormt het een probleem, ziet de Vogelbescherming. “We staan niet genoeg stil bij de negatieve impact die al dat licht heeft op vogels.”

“Licht heeft een versterkte aantrekkingskracht op vogels”, legt Timo Roeke van de Vogelbescherming uit. "Van oudsher navigeren zij aan de hand van de sterrenhemel, maar door kunstmatige verlichting wordt hun migratie ’s nachts een stuk lastiger. De beestjes kunnen zich zelfs dood vliegen tegen verlichting en weerspiegelende ramen. Of ze vallen van uitputting dood neer, doordat ze om de verlichting heen blijven vliegen."

“Er komt een hele bak met licht van grote Brabantse steden af.”

In onze provincie zijn Den Bosch, Tilburg, Breda en lichtstad Eindhoven de grote boosdoeners voor trekvogels. “Daar komt een hele bak met licht vanaf”, vertelt Timo. Maar ook het licht van de haven van Moerdijk en gebouwen in Dordrecht zijn hinderlijk, onder meer voor trekvogels die richting Nationaal Park De Biesbosch vliegen. Het licht dat van het bedrijventerrein in Waalwijk afkomt, is nadelig voor vogels die over de Loonse en Drunense Duinen vliegen.

Als de winter in aantocht is, vliegen wilde ganzen naar het zuiden (archieffoto: Eric Huybregts/Flickr).

Nieuwbouw in de steden vormt eveneens een probleem voor trekvogels, met name in combinatie met hoogbouw. “Brabant bouwt al veel natuurinclusief”, aldus Timo. Zo wordt er onder andere gelet op de aanplanting van bomen. “Maar het beperken van lichtvervuiling wordt daarbij nog te weinig meegenomen.”

“Doordeweeks is er 's nachts geen kip op straat.”