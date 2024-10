Boer Kees verlost van 100.000 kilo bonen: ‘Mensen liepen af en aan’

Boer Kees is verlost van zijn veld vol sperziebonen. Even leek het erop dat de 100.000 kilo aan geoogste groenten regelrecht de prullenbak in kon, omdat zijn inkoper ze niet wilde. Maar na een noodkreet en heel veel media-aandacht is twee dagen later bijna alles verkocht. "Ik word er gewoon emotioneel van", zegt Kees.

Hij loopt vol ongeloof over de akker in Vessem, die twee dagen geleden nog groen zag van de sperziebonen. Nu is het veld grotendeels kaal. "35.000 kilo is al weg. 60.000 kilo wordt binnenkort opgehaald. En dan hou ik nog 5000 kilo achter voor boerderijwinkels", vertelt hij. De afgelopen dagen stond Kees' telefoon geen seconde stil. "Mensen liepen af en aan. Er is een vrouw uit Groningen langsgekomen en zelfs twee Plus-supermarkten hebben 500 kilo afgenomen", vertelt Kees. "Dat doet me heel veel. Heel vaak denk je dat het ieder voor zich is, maar op zo’n moment is het honderd procent omgedraaid."

"Als we ruimte hadden gehad, hadden we het natuurlijk alsnog afgenomen."

Kees is aangesloten bij telersvereniging de Schakel, die met 400 telers zaken doet. De boer had daar 100.000 kilo aan sperziebonen aangeboden, maar tot zijn verbazing wilde de inkoper die niet. Volgens Kees is de Schakel de afspraken niet nagekomen, maar volgens de telersvereniging klopt dat niet. “We kennen boer Kees al heel lang en doen vaker zaken met hem. Maar we hebben dit jaar helemaal geen afspraken met hem gemaakt, laat staan dat er een contract is”, licht Kees Geven toe. "Hij heeft die bonen zelfstandig gezaaid en daarna gevraagd of we die wilden afnemen. Als we ruimte hadden gehad, hadden we dat natuurlijk alsnog gedaan."

Boer Kees en Thibaud van No Waste Army (foto: Floortje Steigenga).

Gevalletje miscommunicatie of niet, een veld vol sperziebonen weggooien is zonde, vond Thibaud van der Steen, van No Waste Army. Hij hoorde het verhaal van Kees en startte een actie. "In twee dagen tijd hebben mensen massaal geld gedoneerd, waardoor we 60.000 kilo sperziebonen aan de Voedselbank kunnen schenken", zegt Thibaud trots. En door alle media-aandacht is de andere 40.000 kilo dus ook nog verkocht.

"Gelukkig hebben we deze partij sperziebonen kunnen redden."