Peter plaatst al vijftien jaar lang élke dag een foto van zijn stad Tilburg

Elke dag een foto maken van je favoriete stad en plaatsen op je blog. Dat doet de Tilburgse Peter van den Besselaar al vijftien(!) jaar. Op zijn site 'tilburgdailyphoto' staan nu 5479 foto's van zijn geliefde stad Tilburg, donderdag vierde hij z'n jubileum. Zolang hij er mensen blij mee maakt, denkt hij nog niet aan stoppen.

Peter is een geboren Tilburger met heel veel liefde voor de stad, vertelt hij bij radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant: "Ik ben er heel gelukkig." De duizenden foto's die hij publiceert op zijn blog zijn allemaal heel verschillend. "Ik maak foto's van curieuze dingen, ik kijk gewoon omhoog of omlaag. Op mijn blog staat werkelijk van alles", aldus de hobbyfotograaf.

Peter vindt zijn foto's het mooist wanneer ze de verbondenheid met de stad laten zien. "Ook de contrasten vind ik heel gaaf, de ene dag maak ik een plaatje in een shoarmatent, de andere dag in een sterrenzaak."

Een foto die voor Peter speciaal is, is er eentje met de huldiging van Willem II, die hij afgelopen mei maakte. "Daarop is een klein jongetje te zien met zijn vader, moeder, ooms, opa en oma... Daardoor voel je jezelf heel erg thuis, en dat vind ik mooi."