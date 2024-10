Noa Lang vestigt weer de aandacht op zich met nieuw nummer

PSV-voetballer Noa Lang laat weer van zich horen als artiest. Zijn nieuwe nummer 'Damage', dat hij samen met rapper Ronnie Flex maakte, is donderdagnacht uitgebracht.

Het is niet de eerste keer dat Lang de studio indook. Eerder maakte hij het liedje 'Noano 7K op je feestje'. Daarvoor kreeg hij een gouden plaat, vanwege meer dan tien miljoen streams.

Praatgebaar

Tijdens de competitiewedstrijd tegen AZ van een week geleden, waarin Lang de 0-2 scoorde, vestigde de aanvaller al de aandacht op zich met handgebaartjes tijdens het juichen. Ook sprak hij daarbij woorden in de camera.

Het 'praatgebaar' dat Lang maakte met zijn hand, werd hem niet in dank afgenomen door het AZ-publiek. PSV-aanvoerder Luuk de Jong maakte na afloop van de wedstrijd al duidelijk dat het juichen van Lang helemaal niet was gericht richting het publiek. Dat had Lang hem verteld.

Promotie

Uiteindelijk schiep Lang met een post op TikTok duidelijkheid. Daarop was een filmpje met wat beelden te zien van zijn optreden tegen AZ, met daaronder de muziek van zijn nummer 'Damage'. Lang maakte in de caption promotie voor dit liedje.