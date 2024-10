Deze Taylor Swift-camera is 50 keer meer waard wat Tessa dacht

Als je ‘m ziet, lijkt het gewoon een polaroidcamera. Maar draai de camera om en je ziet wat er zo bijzonder aan is: een handtekening. En wel van niemand minder dan de Amerikaanse mega-ster Taylor Swift. Voor Tessa (25) uit Zevenbergen bleek dat kleine feitje een kleine goudmijn.

Het mooie is: Tessa is niet eens een Taylor Swift-fan. Ze kocht deze bijzondere versie van de camera omdat die editie een tientje goedkoper was dan de normale. Dat moment van aanschaf is inmiddels al een jaar of vier geleden, zegt ze. Tessa kwam er onlangs via een vriendin achter dat haar merchandise veel waard kan zijn. “Een paar weken geleden was een vriendin aan het vertellen dat ze ooit wat platen van Taylor had verkocht voor 200 euro. Die waren nu meer dan tien keer zoveel waard”, zegt Tessa.

Hoe dat komt, is geen raadsel. De artieste had een paar jaar geleden al enorm veel fans, maar is inmiddels misschien wel de populairste artiest op aarde. Haar The Eras Tour is een wereldwijde sensatie. Hele stadions zijn tijdens die concertreeks tot de nok toe gevuld met 'Swifties', zoals de fans zich noemen. En dat grote succes heeft ook een groot effect op de prijs van haar merchandise, zo blijkt. Toch zette de opmerking van de vriendin haar niet direct aan het denken over haar eigen Taylor Swift-camera. Tot een paar weken geleden, toen de twee elkaar opnieuw zagen.

Foto: Tessa/Marktplaats.

“We waren een weekendje weg dus ik had die camera meegenomen. Ik nam op een gegeven moment wat foto’s van ons, en mijn vriendin zei: ‘Hey, weet jij wel wat je vasthoudt?’ Ik had er nooit bij stilgestaan, maar inderdaad, die camera heeft allerlei verwijzingen naar Taylor Swift."

"Ik gooide de camera gewoon onderin de tas."

Ze ging gelijk online zoeken naar het bedrag waarvoor de camera op veilingsites werd verkocht. Dat was even schrikken. "2500 euro. Ik dacht meteen: wat is dit nou weer? Dat is wel heel lekker verdiend." Tessa zette de camera direct te koop op advertentiesite Marktplaats. Wel is er een klein probleem. "Want ik ben nooit zachtzinnig met die camera omgegaan. Ik had de waarde niet door en daarom gooide ik dat ding af en toe gewoon onderin mijn tas. Ook de verpakking heb ik niet meer." Hoeveel geld de 'gebruikte' camera van Tessa dus écht waard is, is nog maar de vraag. "Ik heb 'm nu voor 1888 euro online gezet op Marktplaats." De camera is dus nog niet verkocht, maar ze heeft goede hoop dat dat snel gebeurt. "Want die Taylor Swift-fans zijn volgens mij nogal enthousiast", lacht ze.