Nieuwe look voor OGENE-zusjes: 'Ze moesten dingen omgooien'

Lisa, Amy en Shelley, de drie zingende zussen uit Fijnaart, hebben een transformatie ondergaan. Na hun Instagram te hebben leeg geveegd, is na twee weken de nieuwe single uitgekomen. Ook bracht de groep een kleine naamsverandering aan: ze heten nu OGENE, en niet meer OG3NE.

Sinds vrijdag is het nieuwe nummer 'Phenomenon' te beluisteren. Volgens het AD is dit het eerste nummer dat ze in eigen beheer uitbrengen. Op de website van platenlabel Cornelis Music zijn de zussen niet meer te vinden.

"Een van de laatste dingen die zij deden was een podcast", weet Omroep Brabant radio-dj Koen Wijn te vertellen. "Dan zaten ze op de achterbank van een busje en kletsten ze met elkaar." Ook hun mentale issues kwamen aan bod. "Ze vroegen zich af, wat willen we met onze muziek? Wat maakt ons gelukkig?"

'Heel mysterieus'

Koen wijst er ook op dat de meiden niet meer samenwerken met hun vader. "Zij zijn uit elkaar gegaan als het ware. Hij deed vroeger muzikaal veel voor ze." Zo werd 'Lights and Shadows', hun songfestivalnummer, geschreven door hun vader.

In de aanloop naar 'Phenomenon' werden de meiden weer erg actief op Tiktok. In Engelstalige filmpjes lieten ze weten dat ze zussen uit Nederland zijn en profileren ze zich als 'harmonising sisters' (harmoniserende zussen). Een totaal ander uiterlijk voor het trio, zag ook mediajournalist Victor Vlam.

"In het verleden waren ze vrij onschuldig, bijna lief. Nu zie je ze erg sexy dansen." In de filmpjes brengen de meiden veel spanning over. "Het is heel mysterieus." Koen noemt het een nieuwe 'derde fase' voor de meiden, na hun tv-avonturen (Junior Songfestival, The Voice) en het Songfestival in 2017.

Victor zegt goed te begrijpen dat ze een complete transformatie zijn ondergaan. "Je hoorde afgelopen tijd niet veel van dit drietal. Dan moet je dingen omgooien." Tiktok is dé manier om nieuwe muziek te promoten, weten de experts. "We hebben al gezien dat dit werkt. Kijk bijvoorbeeld naar Roxy Dekker."

Koen is het helemaal met hem eens. "Je wordt niet meer beroemd op de radio. Jongeren zitten op sociale media, dus je probeert het eerst daar. Als dat succesvol is, pakken de radiostations het later op."

Likes op Tiktok blijven hangen

Of 'Phenomenon' een hit gaat worden, is nog even afwachten. De likes op Tiktok blijven tot nu toe hangen rond de zesduizend. "Dat zag ik ook ja", zegt Victor. "Het is een beetje weinig. Hun comeback is ook nog niet massaal opgepikt door de media."

Hij vermoedt dat de meiden een slechte uitgangspositie hebben. "Ze hebben geen platenlabel meer. Dus de filmpjes ogen nu een tikkeltje goedkoop. De Tiktoks lijken in de achtertuin opgenomen. Dat doet een beetje pijn als je weet waar ze vandaan komen."