Ook trainer Peter Bosz is fan van de zanger Noa Lang: 'Lekker nummertje'

Noa Lang krijgt de complimenten van zijn trainer. Niet alleen voor zijn prestaties op het veld maar ook voor die erbuiten. De aanvaller bracht vrijdag een nieuw nummer uit. Peter Bosz is fan van de song, en kan de vleugelspeler goed gebruiken in de komende weken. Want PSV mist in een belangrijk wedstrijdblok twee sleutelspelers.

Dat Noa Lang goed kan voetballen, weten we al een langere tijd. Alleen gaat het bij de linksbuiten ook vaak over de randzaken. Zo bracht hij vrijdag samen met Ronnie Flex een nieuw nummer uit: 'Damage'. Hij had het nummer al geteased na doelpunten op het veld, maar nu is het nummer voor iedereen te beluisteren. Zo ook voor zijn trainer Peter Bosz. "Een lekker nummertje", zo verkondigde de oefenmeester vrijdagmiddag bij zijn wekelijkse persmoment. "Jaa, echt lekker man!" Lees ook: Noa Lang zong 'm al op het veld, dit is zijn nieuwe nummer 'Damage' De trainer heeft hem zelf nog niet gezongen met zijn speler. "Ik ben niet zo'n zangwonder. Dat kan Noa beter. Wij deden vroeger ook hele andere dingen. Maar hij brengt een nummertje uit. Prima toch!" Terug naar het voetbal. Want ook daar gaat het goed met Noa Lang. De aanvaller scoorde al twee wedstrijden op rij en kreeg vrijdag te horen dat hij in de voorselectie van Oranje zat. "Het is voor hem weer een steuntje in de rug. Het laat zien dat hij op de goede weg is na een moeilijke periode." Sportief gaat het ook met PSV goed. Afgelopen dinsdag pakten de Eindhovenaren een verdienstelijk punt bij PSG en in de competitie is het nog altijd foutloos. Alleen kwam er wel slecht nieuws omtrent Jerdy Schouten en Joey Veerman. De twee middenvelders zijn langere tijd uitgeschakeld en missen een belangrijk wedstrijdblok met onder andere duels tegen Ajax en Girona.

