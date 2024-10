Verbod stroomstoten in veesector: 'Er zijn diervriendelijke alternatieven'

Er komt toch een verbod op pijnlijke stroomstoten bij dieren in de veesector. Minister Wiersma van Landbouw was in eerste instantie tegen het verbod, maar ging na veel kritiek in een Kamerdebat toch overstag. "Er moet wel iets gevonden worden dat in de praktijk werkbaar is", vertelt Arno van Son, bestuurder bij de ZLTO.

In het dagelijks leven is de ZLTO-bestuurder ook varkensboer. De boerderij van Arno in Valkenswaard heeft een Beter Leven keurmerk. Dat wil zeggen dat dieren daar onder betere leefomstandigheden opgroeien. "Wij gebruiken al een tijd geen stroomstootapparaten meer." De boer uit Valkenswaard verplaatst zijn dieren op andere manieren dan ze een stroomstoot toe te dienen. "Al valt dat niet altijd mee. Het kost veel tijd. Een varken loopt gewoon niet standaard makkelijk vooruit."

"Ze gebruiken het alleen maar om zichzelf te beschermen in geval van nood."

Varkensboer Richard van den Heuvel heeft een varkenshouderij in Heusden. Ook hij gebruikt geen stroomstoten om dieren te verplaatsen. "Maar ik zie wel dat het in de transport wordt gebruikt." "De transporteurs hebben er altijd een zogenoemde veeprikker bij zich", vertelt hij. "Al zie ik het niet dat ze die gebruiken, zeker niet bij kleinere dieren. Ze gebruiken het alleen om zichzelf te beschermen in geval van nood." De varkens van Richard wegen zo'n 130 tot 140 kilo op het moment dat ze naar de slacht gaan. "Maar ze vervoeren ook vleeskalveren en stieren. Dat is levensgevaarlijk. Ik sprak laatst een chauffeur en die gaf aan dat hij stopt met het werk als ze de stroomstootapparaat niet meer mogen gebruiken."

"Wij zijn ook voorstander om het niet te gebruiken als het niet nodig is."

Het verbod werd eerder dit jaar al aangekondigd door minister Adema, de voorganger van de huidige Minister van Landbouw. Hij kwam met die belofte na Kamervragen over filmpjes van de actiegroep Varkens in Nood. Op die filmpjes was te zien hoe dieren veelvuldig en willekeurig stroomstoten kregen op zeer gevoelige plekken, zoals de kop, de nek, de rug en de flanken. "Al gaat dat natuurlijk niet overal zo", vult varkensboer Richard aan. "Wij zijn er voorstander van om het niet te gebruiken als het niet nodig is." Het geven van stroomstoten op dieren wordt per juli 2025 verboden, schrijft RTL Nieuws, zowel op boerenbedrijven als tijdens het transport van de dieren. In een Kamerdebat eind september, bleek dat een overgrote meerderheid dit verbod wil.

"Door het geluid van de rammelaars verplaatsen de dieren zich."