Auto belandt op z'n kant op de A58, snelweg bij Etten-Leur dicht

Een auto is vrijdagmiddag op z'n kant beland op de A58 bij Etten-Leur. De weg is hierdoor dicht in de richting van Bergen op Zoom naar Breda. Dit leidt tot ruim drie kwartier extra reistijd.

Verkeer wordt over de vluchtstrook langs de plek van het ongeluk geleid. Vanaf knooppunt De Stok wordt het verkeer omgeleid via de A17 en A16. Ongeluk met vier auto's

Twee uur eerder ging het ook al mis op de A58. Bij Moergestel botsten toen vier auto's op elkaar. Rond halfdrie stond er elf kilometer file, goed voor ruim een uur vertraging. Sinds drie uur is de weg weer vrij. Druk op de weg

De spits is vrijdagmiddag heel druk, meldt de ANWB. Rond half vijf stond er zo'n achthonderd kilometer file in Nederland. "Dat is zeer veel", zegt een woordvoerder van de ANWB. Dit komt onder meer door het begin van de herfstvakantie in het noorden het midden van Nederland. In Brabant is de herfstvakantie juist geëindigd. LEES OOK: Vier auto's botsen op elkaar en zorgen voor lange file op de A58