Automobilist mist stoplicht en zorgt voor ravage op kruispunt

In de Karel de Grotelaan in Eindhoven ontstond vrijdagavond een ravage na een botsing waarbij twee auto's betrokken waren. Een van de betrokken automobilisten zou een rood verkeerslicht genegeerd hebben. Vervolgens botste deze op de andere auto. Die sloeg over de kop.

Deze auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. Bij de crash nam de auto nog een verkeerslicht mee. Daar bleef weinig van over.

Op het moment van de crash waren veel mensen op straat (foto: SQ Vision).

Bevrijd

Vanwege de ernst van de situatie kwamen drie ambulances naar de plaats van het ongeluk. Ook een zogenoemd Mobiel Medisch Team werd opgeroepen. Twee mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een inzittende moest door de brandweer uit een gecrashte auto worden bevrijd.

Twee betrokkenen zijn na de botsing naar een ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision).

Veel mensen op straat

De politie sloot vanwege de ravage de weg af voor verkeer richting het centrum. Op het moment van de klap waren veel mensen op straat. Agenten spraken meerdere getuigen die lieten weten dat een van de twee betrokken auto's zich niets aantrok van het rode verkeerslicht.

Bij de crash in de Karel de Grotelaan in Eindhoven werd een stoplicht uit de grond gereden (foto: SQ Vision).