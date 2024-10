Deze doodshoofdvlinder wil heel graag indringen in bijennest

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan reuzendikhoeden, een veelbloemige zonnebloem en een vlinder met een doodshoofd.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast.

Een dode vlinder, welke is het?

Hanneke Niessen vond in de tuin van haar vader in Gemert een grote, helaas dode, vlinder. Ze wil graag weten welke soort het is. Dit is een nachtvlinder van de mooie nachtvlinderfamilie van de pijlstaartvlinders, de naam is doodshoofdvlinder. Doodshoofdvlinders zijn grote trekvlinders. Ze kwamen oorspronkelijk voor in het zuiden van Europa. Ze zijn zeldzaam in ons land, maar ze worden hier steeds meer waargenomen. Deze vlinders vliegen vooral in de nacht en proberen dan honingbijennesten binnen te dringen. Eenmaal in zo’n bijennest smullen ze van de honing in de cellen. In zo’n bijennest worden ze niet gedood, omdat de doodshoofdvlinder exact past tussen twee raten en bijen daardoor niet in staat zijn de kwetsbare buik te bereiken. Dat is anders in honingbijenkasten. Daar zitten de raten wat verder uit elkaar en dan kunnen de honingbijen zo’n vlinder wel doodsteken. Op dit moment kunnen doodshoofdvlinders in ons land nog niet overwinteren, maar het zal mij niet verbazen als dit binnenkort wel het geval is.

Een veelbloemige zonnebloem (foto: Ingrid Kuipers).

Een zonnebloem met veertien bloemen

Ingrid Kuipers had iets vreemds ontdekt in haar tuin. Van alle zonnebloemen die ze geplant had, is er maar een blijven staan. De anderen werden het slachtoffer van de slakken. Het vreemde is dat die ene zonnebloem wel veertien bloemen had. Ingrid vroeg zich af hoe dit kan. Over dit soort veelbloemige zonnebloemen heb ik af en toe wel wat vernomen. Volgens mij heeft dit te maken met het ras. Door kweek zijn speciale zonnebloemen ontstaan, bijvoorbeeld het zonnebloemenras Helianthus SUNRAY F1. Dit ras bloeit uit in een zeer rijkbloeiende zonnebloem, die met gemak veertien bloemen haalt. Je kunt er ook lang van genieten. Ik heb begrepen dat deze wel tot acht weken bloeitijd haalt.

Reuzendikhoeden (foto: Mieke Hensen).

Gezien op de camperplaats

Mieke Hensen stond op een camperplaats bij het Blij Venneke in Eersel toen ze mega grote paddenstoelen zag. Ze vraagt zich af of dit reuzendikhoeden zijn. Dat klopt helemaal, het zijn inderdaad de hoeden van de zwam reuzendikhoed. Deze zwammen groeien het liefst op licht bemeste weilanden en dijken, maar dus ook op licht bemeste camperterreinen. Een mooie vondst! Je kunt nog meer lezen over de zwam reuzendikhoed via deze link.

Parende weidehommels (foto: Astrid Logtens).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Astrid Logtens. Zij legde een bijzonder tafereel vast in de Biesbosch: parende weidehommels.

Dit jaar is het mogelijk om twee dagen mee te doen aam de Natuurwerkdag, op vrijdag 1 en zaterdag 2 november.

Natuurtip 1: Natuurwerkdag

Doe mee met het grootste vrijwilligersevenement in het groen! Op meer dan vijfhonderd locaties verspreid door heel het land zet jong en oud zich in voor natuur en landschap. Ze dragen zo bij aan een groene leefomgeving. Dit jaar is het mogelijk om op twee dagen mee te doen, op vrijdag 1 en zaterdag 2 november. Bekijk hier alle klussen in Nederland!

