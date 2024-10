Jo kijkt net als 80 jaar geleden hoe militairen naar Den Bosch rijden

Ronkende motoren bulderen langs een klein groepje toeschouwers. Legergroene jeeps, vrachtwagens, amfibievoertuigen en zelfs tanks scheuren over de dorpse straatjes van Vinkel. Deze voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog zijn voor een herdenkingstocht onderweg naar het centrum van Den Bosch. Jo Maas (85) uit Vinkel heeft zelf de oorlog meegemaakt en kijk geëmotioneerd toe hoe de voertuigen voorbijkomen. "Vrede is niet vanzelfsprekend."

Als kleine jongen heeft Jo in Vinkel de oorlog meegemaakt. "We hebben thuis nog in de schuilkelder gezeten. Dat was gewoon een gat in de grond met planken eroverheen", herinnert hij zich. "Later, toen ze de huizen in brand begonnen te schieten met lichtkogels, moesten we vluchten."

En om die herinnering in leven te houden staat Jo langs de weg te kijken naar de voorbijrijdende colonne. De stoet is onderdeel van de herdenking van de 53e Welsh Divisie: de Britse divisie die Den Bosch heeft bevrijd. Vanuit Vinkel trokken de voertuigen zaterdagochtend door onder andere Nuland en Rosmalen om te eindigen op de Parade in het centrum van Den Bosch. Daar is het oude oorlogsmaterieel enige uren van dichtbij te bekijken.

LEES OOK: Brabantse frontlijn verschuift snel, gevechten door hele provincie

De oorlog was een verschrikkelijke tijd, maar als kind wist Jo niet beter. "De bevrijding was voor mij niet heel feestelijk. Ik was opgegroeid in de oorlog, ik wist niet hoe het anders moest zijn. Je wist eigenlijk ook niet goed wat bevrijding nou was." De opgetogen sfeer van de bevrijding kan hij zich daarom niet zo herinneren.