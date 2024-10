NAC-publiek klapt handen stuk voor Poolse bevrijder die aftrap doet

Het eredivisieduel tussen NAC Breda en RKC Waalwijk is zaterdagavond op een wel heel speciale manier begonnen. De aftrap werd namelijk verricht door de 101-jarige Pool Eugeniusz Niedzielski. Hij is de nog laatste levende veteraan die deel uitmaakte van de 1e Poolse Pantserdivisie die Breda op 29 oktober 1944 bevrijdde van de Duitse bezetters. Om de Poolse strijders te eren en de bevrijding te herdenken, rolde er vlak voor aanvang ook nog een reuzenspandoek van de tribunes af.

"De belangrijkste reden om dit doek te maken is toch wel een stukje bewustwording", vertelt NAC-supporter Iwan Maters, die één van de initiatiefnemers is. "Dat ook de jongere generaties niet vergeten wat deze Poolse strijders voor onze stad betekend hebben."

Juichen, klappen, schreeuwen, springen en volop kippenvel. In Breda zijn ze de bevrijders van 1944 nog lang niet vergeten. De supporters zorgden in het Rat Verlegh Stadion voor een indrukwekkend eerbetoon aan de Poolse strijders van weleer.

"Er zitten wel meer dan 1000 manuren in dit doek", vervolgt hij. "De kosten liggen daarbij tussen de tien- en vijftienduizend euro waarbij we zelfs nog hebben moeten bezuinigen door veel met vrijwilligers te werken. Van jonge mensen tot aan de dames die de stof aan elkaar hebben genaaid."

Na de reuzenvlag volgde er een nog groter hoogtepunt. De als laatste in levende zijnde veteraan, luitenant Eugeniusz Niedzielski, verrichtte de aftrap voor de wedstrijd. Het NAC-publiek, een groot aantal met in de hand een speciale Pools-Bredase vlag, produceerde een indrukwekkende orkaan van geluid ter ondersteuning. Deze vlaggen werden rond minuut 19.44 door het publiek getoond onder begeleiding van wederom een oorverdovend applaus. Het competitieduel werd tijdens dit eerbetoon door scheidsrechter Joey Kooij zelfs even stilgelegd.

Bij de Brabantse derby was ook een officiële Poolse delegatie aanwezig. Vóór het duel reikte de minister van Oorlogsveteranen vier medailles uit aan de NAC-supporters Martijn Koks, Myrthe Koppelaar, Leon Deckers en Wendy Dujardin. Door de organisatie van de herdenking in het Rat Verlegh Stadion werd het viertal bedankt voor hun verdiensten bij het versterken en koesteren van de herinnering aan de strijd van het Poolse volk voor de onafhankelijkheid van de Poolse Republiek na de Tweede Wereldoorlog.

"Het is natuurlijk een mooie erkenning en blijk van waardering", vertelt Leon Deckers. "Ik was wel verrast moet ik zeggen. Zo’n lintje is ook zeker geen strooigoed, vooral door de manier waarop het is aangedragen en opgespeld. Ik ben er heel erg trots op!"

NAC speelt deze avond voor het eerst in het speciale, derde tenue. Op het grotendeels witte/grijze shirt staat een foto van de wedstrijd tussen Bredase spelers (vooral van NAC) en Poolse soldaten die net na de bevrijding werd gespeeld.