Dit is het engste dorp van Brabant: 'Ja, het is écht zo spannend'

Niet elke dag vind je een dorp gevuld met martelkamers, galgen en demonen. Maar met Halloween verandert het pittoreske Oirschot in een waar horrorspektakel. Het hele dorp werkt samen aan de grootse viering van de griezeligste dag van het jaar, die alweer voor de tiende keer op rij plaatsvindt. Kinderen jonger dan twaalf wordt afgeraden om de route mee te lopen, ‘want ja, het is écht zo spannend’.

Dit jaar is de tiende editie van het evenement - reden voor een feestje. “Daarom is het thema dit jaar ook het ‘Feest der Verleidingen’. Na afloop is er nog een afterparty met alle acts en een sambaband. Dan proosten we met z’n allen op het spektakel!", vertelt Carin enthousiast.

De inwoners van Oirschot zijn er apetrots op: de jaarlijkse Halloweenviering. Ieder jaar komen er ongeveer 6000 bezoekers op af. Voor de plaatselijke horeca is het een lucratieve onderneming geworden, misschien nog wel meer dan carnaval. “Het bruist in het dorp. Je voelt de spanning tijdens de aanloop naar het grote moment overal en het verbindt heel Oirschot”, vertelt Carin Schiebroek, eindverantwoordelijke voor alle acts tijdens de griezelroute. “Het evenement wordt echt gedragen door Oirschottenaren, prachtig vind ik het!”

Volgens Carin zijn haar dorpsgenoten al maandenlang bezig met de voorbereiding. Het basisteam van vier personen dat de grote lijnen bepaalt is al driekwart jaar bezig met de organisatie van het evenement. Daarnaast helpen er nog pakweg vijftig vrijwilligers met het opbouwen, ‘maar bij de acts gaat het om een paar honderd man’, vertelt Carin. “Ik ben zo trots dat Oirschot dit met zijn allen voor elkaar krijgt!”

Erik Louwers vindt dat het evenement het dorp dichter bij elkaar brengt. Met hulp van zijn buren en de rest van de straat, transformeert het huis van Erik in ‘Herberg In ‘t Aepjen', waar de drank rijkelijk vloeit en de dames van lichte zeden tot in de late uurtjes aan het werk zijn. “Het leukste eraan is dat de straat met zijn allen iets doet”, vindt hij. “Naderhand drinken we samen nog een biertje. Zo leer je elkaar echt kennen tijdens de voorbereidingen.”

Eriks enthousiasme wordt gedeeld door Connie van Dommelen, uitbater van café Buitenlust. Haar kroeg is tijdens Halloween het hoofdkwartier van de Orde van de Rode Maan. Dit jaar pakt Connie's zaak grootser uit dan ooit. “Vorig jaar waren we met twintig man sterk, dit jaar zijn het er maar liefst 49!”