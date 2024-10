Atleet Laros weer in de prijzen, gekozen tot Europees talent van het jaar

Atleet Niels Laros uit Oosterhout is gekozen tot Europees atletiektalent van het jaar van 2024. De 19-jarige hardloper kreeg de trofee tijdens een gala van de Europese atletiekfederatie in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje.

Laros eindigde dit jaar in Parijs als zesde in de olympische finale van de 1500 meter. Hij deed dit in een Europees juniorenrecord (onder 20 jaar) van 3.29,54. Dit record stond al 22 jaar. Ook verbeterde hij op de FBK Games in Hengelo het wereldrecord op de 1000 meter bij de junioren tot 2.14,37.

Dit is niet de eerste keer dat de jonge atleet in de prijzen valt. Eind vorig jaar werd Laros ook gekozen tot Jong Talent van 2023 tijdens het jaarlijkse Sportgala in Utrecht.

LEES OOK: Van der Poel gekozen tot Sportman van het Jaar, Laros jong talent