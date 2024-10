Winkeldieven met smaak komen niet ver met 'culinaire maaltijd'

Meerdere winkeldieven met lekkere trek sloegen zaterdag toe bij een supermarkt in Eindhoven. Uiteindelijk kwamen de dieven niet ver met hun buit van zalmforeleitjes, zalm voor op toast en gerookte en geroosterde zalmfilet.

De winkeldieven liepen tegen de lamp waarna ze door de politie werden aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Het viel ook de politie op dat het in dit geval ging om dieven met smaak. Agenten hebben het over een 'culinaire maaltijd' die gestolen werd.

Even eerder op deze zaterdagavond was het ook al raak bij de Albert Heijn-supermarkt. Ook toen kwam de winkeldief niet ver. In dit geval rekende de verdachte niet alle spullen af die hij uit het schap had gepakt. Ook deze verdachte werd aangehouden en meegenomen naar het bureau.