Mannen slaan man met bierflesje op hoofd en slaan en trappen hem op gezicht

Een 33-jarige man uit Helmond is zaterdagnacht zwaar mishandeld op de Ameidestraat in zijn woonplaats. Hierbij zouden volgens het slachtoffer meerdere mannen betrokken zijn geweest.

Het slachtoffer is vermoedelijk eerst met een bierflesje op het hoofd geslagen. Vervolgens kreeg hij klappen en schoppen tegen zijn gezicht.

Verminderd aanspreekbaar

Toen de hulpdiensten aankwamen, was de man verminderd aanspreekbaar. Hij is in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek.